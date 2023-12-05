Фронт на Украине пришёл в движение. Весь — от Купянска до Запорожья. Если раньше ВСУ сталкивались с одним каким-то кризисом в каждый отдельный момент (под Бахмутом, под Купянском, в Авдеевке) и, перебрасывая войска с направления на направление, добивались их поочерёдного купирования, то сейчас кризисы везде.
Победители и реваншисты
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Все хорошо и правильно написано. Одно непонятно КАКИМ ОБРАЗОМ "«мечтатели» не должны передать свою мечту детям и внукам, а их потомки должны чувствовать себя органичной частью Русского мира". Как-то автор постеснялся описать процесс.
Ответить
15 час.
Ural Karahanow
Тут хохлы рассудительные какие! Ну поховорите, поховорите. Рогульё.
Ответить
14 час.
Natalija Osminina
Интересно, что на анализ немецкого менталитета, позволившего рядовым немцам поддержать Гитлера в его Дранг нах Остен, хватило бы одной странички. А специалисты по украинству отписали их уже миллионами. Потому что перед нами тяжелое психическое заболевание. Оно записывалось в украинский менталитет с начала рождения Сечей и вросло в гены. И когда это произошло, случилась последняя Сечь- мясорубка. В которой украинцы выступили, как ВСЕГДА, на стороне врагов своих братьев. По сути это заболевание неизлечимо. Потому что вытравить украинство - саму суть украинца равносильно его духовной смерти. Не каждый сможет это пережить под флагом России. Выходит, по автору, восстанавливать Украину будут те, кто был на войне и оказался в плену, кто пережил последующую гражданскую войну, ну и те, кто что-то осмыслил вдали от Родины. Как ни крути, Украина на какое-то время должна стать безлюдной - по отношению к былым цифрам её населения. Собственно, она и сейчас уже ПОЧТИ безлюдная. По сравненю с 53 миллионами- 18 нынешних миллионов - это круто. Останется 8 миллионов.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии