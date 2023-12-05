Победители и реваншисты

Natalija Osminina

Интересно, что на анализ немецкого менталитета, позволившего рядовым немцам поддержать Гитлера в его Дранг нах Остен, хватило бы одной странички. А специалисты по украинству отписали их уже миллионами. Потому что перед нами тяжелое психическое заболевание. Оно записывалось в украинский менталитет с начала рождения Сечей и вросло в гены. И когда это произошло, случилась последняя Сечь- мясорубка. В которой украинцы выступили, как ВСЕГДА, на стороне врагов своих братьев. По сути это заболевание неизлечимо. Потому что вытравить украинство - саму суть украинца равносильно его духовной смерти. Не каждый сможет это пережить под флагом России. Выходит, по автору, восстанавливать Украину будут те, кто был на войне и оказался в плену, кто пережил последующую гражданскую войну, ну и те, кто что-то осмыслил вдали от Родины. Как ни крути, Украина на какое-то время должна стать безлюдной - по отношению к былым цифрам её населения. Собственно, она и сейчас уже ПОЧТИ безлюдная. По сравненю с 53 миллионами- 18 нынешних миллионов - это круто. Останется 8 миллионов.