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Победители и реваншисты

Победители и реваншисты

Фронт на Украине пришёл в движение. Весь — от Купянска до Запорожья. Если раньше ВСУ сталкивались с одним каким-то кризисом в каждый отдельный момент (под Бахмутом, под Купянском, в Авдеевке) и, перебрасывая войска с направления на направление, добивались их поочерёдного купирования, то сейчас кризисы везде.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Все хорошо и правильно написано. Одно непонятно КАКИМ ОБРАЗОМ  &quot;«мечтатели» не должны передать свою мечту детям и внукам, а их потомки должны чувствовать себя органичной частью Русского мира&quot;. Как-то автор постеснялся описать процесс.
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15 час.
Ural Karahanow
Тут хохлы рассудительные какие! Ну поховорите, поховорите. Рогульё.
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14 час.
Natalija Osminina
Интересно, что на анализ немецкого менталитета, позволившего рядовым немцам поддержать Гитлера в его Дранг нах Остен, хватило бы одной странички. А специалисты по украинству отписали их уже миллионами. Потому что перед нами тяжелое психическое заболевание. Оно записывалось в украинский менталитет с начала рождения Сечей и вросло в гены. И когда это произошло, случилась последняя Сечь- мясорубка. В которой украинцы выступили, как ВСЕГДА, на стороне врагов своих братьев.  По сути это заболевание неизлечимо. Потому что вытравить украинство - саму суть украинца равносильно его духовной смерти. Не каждый сможет это пережить под флагом России. Выходит, по автору, восстанавливать Украину будут те, кто был на войне и оказался в плену, кто пережил последующую гражданскую войну, ну и те, кто что-то осмыслил вдали от Родины. Как ни крути,  Украина на какое-то время должна стать безлюдной - по отношению к былым цифрам её населения. Собственно, она и сейчас уже ПОЧТИ безлюдная. По сравненю с 53 миллионами- 18 нынешних миллионов - это круто. Останется 8 миллионов.
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13 час.

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