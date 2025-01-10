В России ограничили сбор информации о госзакупках

В России ограничили сбор физическими и юридическими лицами данных о госзакупках. Уведомление об изменении порядка получения соответствующих сведений появилось на сайте единой информационной системы (ЕИС), пишут «Ведомости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии