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Герман Ткаченко: «Попытки отмены российского футбола существуют. На каждый переход Кузяева, Захаряна, Сазонова есть полный отказ от взаимодействия от англичан и МЛС, «синдром «Сассуоло», «Аякса»

Герман Ткаченко: «Попытки отмены российского футбола существуют. На каждый переход Кузяева, Захаряна, Сазонова есть полный отказ от взаимодействия от англичан и МЛС, «синдром «Сассуоло», «Аякса»

– Что вы можете сказать по итогам трансферного летнего окна? – Главный вывод, что, несмотря на произошедшие сделки по переходу российских футболистов в европейские клубы, мы не можем сказать, что это уже тенденция, а не просто факты.

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