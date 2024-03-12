В России рассказали, чем Европе выгодна высылка украинских беженцев

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что украинских беженцев могут выслать из Европы для прохождения службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), и это может быть выгодно для Евросоюза (ЕС) .
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