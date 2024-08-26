Партия LFI потребует смещения Макрона после отказа назначить Касте премьером

Депутаты собрания от блока «Непокорившаяся Франция» (LFI) потребуют сместить Эммануэля Макрона с поста президента страны в связи с его отказом от назначения кандидата от левой коалиции «Новый народный фронт» (NFP) Люси Касте премьер-министром.
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