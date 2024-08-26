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Партия LFI потребует смещения Макрона после отказа назначить Касте премьером

Партия LFI потребует смещения Макрона после отказа назначить Касте премьером

Депутаты собрания от блока «Непокорившаяся Франция» (LFI) потребуют сместить Эммануэля Макрона с поста президента страны в связи с его отказом от назначения кандидата от левой коалиции «Новый народный фронт» (NFP) Люси Касте премьер-министром.

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