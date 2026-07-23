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Царьград

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Как в храме: Псковский священник поведал, как правильно вести себя на кладбище

Как в храме: Псковский священник поведал, как правильно вести себя на кладбище

Протоиерей Артемий Лутченко призвал не сводить христианскую память к набору запретов, а смотреть глубже.

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