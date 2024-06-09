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Тайная доктрина

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Почему украинцы не восстанут против диктатуры Зеленского

Почему украинцы не восстанут против диктатуры Зеленского

Почему украинцы не восстанут против диктатуры Зеленского Некоторые люди, которые следят за происходящим на Украине с экранов телевизоров или в социальных сетях и наблюдают за произволом украинских территориальных центров комплектования (ТЦК), то есть военкоматов, которые задерживают мужчин на улицах и в общественном транспорте, применяя насилие, задаются вопросом – когда же на Украине всё-таки восстанут против правительства Владимира Зеленского?Тем более он, по сути, уже не является легитимным президентом, так как срок его полномочий истёк, а выборы не стали проводить из-за объявленного военного положения.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
...Надо больше высмеивать особенно показательные выходки того же Зеленского и его подтанцовки. И его кураторов.
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14 час.

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