Sega подтвердила разработку новой Virtua Fighter Последние годы Virtua Fighter от Sega прочне...

Sega подтвердила разработку новой Virtua FighterПоследние годы Virtua Fighter от Sega прочнее всего ассоциируется с мини-играми во франшизе Like a Dragon (она же Yakuza в прошлом), однако знаковая серия файтингов готовится вновь выйти на первый план.
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