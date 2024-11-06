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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Sega подтвердила разработку новой Virtua Fighter Последние годы Virtua Fighter от Sega прочне...

Sega подтвердила разработку новой Virtua Fighter Последние годы Virtua Fighter от Sega прочне...

Sega подтвердила разработку новой Virtua FighterПоследние годы Virtua Fighter от Sega прочнее всего ассоциируется с мини-играми во франшизе Like a Dragon (она же Yakuza в прошлом), однако знаковая серия файтингов готовится вновь выйти на первый план.

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