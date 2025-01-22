Захарова рассказала, каким запомнила журналиста РИА Новости Свиридова

Ярким и доброжелательным человеком, ценящим свою работу, назвала умершего журналиста из Sputnik и РИА Новости Леонида Свиридова официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 21 января сообщает РИА Новости.
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