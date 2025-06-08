Мысли вслух: психолог Светлана Дутта рассказала об абьюзерах и их жертвах ТОП Тверь продолжает рубрику «Мысли вслух», в которой тверской психолог и наш большой друг Светлана Дутта рассуждает на интересные и важные для каждого человека темы.