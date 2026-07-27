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«Одноразовое подкрепление»: Русские Су-34 превратили жизнь укро-вояк на подступах к Краматорску и Славянску в кошмар, но очень короткий

«Одноразовое подкрепление»: Русские Су-34 превратили жизнь укро-вояк на подступах к Краматорску и Славянску в кошмар, но очень короткий

«Одноразовое подкрепление»: Русские Су-34 превратили жизнь укро-вояк на подступах к Краматорску и Славянску в кошмар, но очень короткий Ликвидация майора Ревацкого и актера Бушмакина — покойники ВСУ «в лицах», а не в статистике становятся проклятием Незалежной Радомир Маркуш На фото: истребители-бомбардировщики Су-34.

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