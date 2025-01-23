Как быстро измерить глубину ямы (колодца, скважины) без веревки и рулетки? Это легко! Два отличных способа

SI

Sergey Ivanov

Первый способ (с бросанием камня)- откровенная липа. Липа уже потому, что падение камня вовсе не является равноускоренным процессом. Достаточно быстро он набирает максимальную скорость (это приблизительно около 200..300 км/ч) и дальше падает с постоянной скоростью из- за сопротивления воздуха. Но определенный смысл все же можно усмотреть. Представьте себе, что вам хочется измерить глубину ущелья. Вы бросаете камень и смотрите, когда он ударится о дно. В этот момент включаете секундомер и засекаете время прихода звука. Расчет простой: каждая секунда = 300 метров. Но вопрос упирается в здравый смысл: Если вы носите с собой секундомер- то могли бы прихватить и рулетку! Тем более, что она дешевле. Еще можно брать с собой барометр. Итак, запоминаете давление на поверхности. Затем спускаетесь- и снова делаете отсчет давления. Оно будет, естественно, больше. Зависимость является экспоненциальной, так что в уме вы ее не рассчитаете (вам понадобится таблица логарифмов) и вам придется таскать с собой еще и калькулятор. Но для небольших перепадов высоты зависимость можно считать линейной. Для небольших высот можно считать, что прирост давления на 1 ГектоПаскаль равен высоте 8 м. Таким способом можно измерить большие высоты. Надо только прихватить с собой таблицы стандартной атмосферы. По таким таблицам, например, рассчитывается эшелонирование самолетов. Сейчас введена система сокращенного эшелонирования RVSM, при которой интервалы по высоте равны 1000 футов т. е. 300 м. Раньше дистанция была больше- 2000 футов. Но сейчас в небе стало слишком тесно! Более практичен второй способ с подобными треугольниками. Им есть смысл пользоваться, когда непосредственное измерение с помощью мерной веревки с грузом недоступно. Кстати: Этот способ годится не только для определения глубины, но и наоборот- для определения высоты. Например, дерева или скалы. Но лучший способ- это купить строительный лазерный дальномер! Вещь компактная, измеряет с высокой точностью и не оттягивает ваш карман! А кроме того, такой прибор будет вам крайне полезен, когда вы затеете ремонт в квартире или займетесь перепланировкой своего участка.