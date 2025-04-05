В Госдуме предложили отправлять школьных "буллеров" в спецучреждения

В Госдуме обсуждают законопроект, предполагающий перевод школьников, систематически занимающихся травлей других детей, в специализированные учреждения, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
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