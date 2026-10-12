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Мировое обозрение

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Дружественные страны переобулись: как Россия может ответить на охоту на сограждан в мире

Дружественные страны переобулись: как Россия может ответить на охоту на сограждан в мире

Главное в тезисах: Задержание и депортация: Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук и его команда были задержаны в Черногории, но после вмешательства российских властей высланы из страны, избежав потенциальной экстрадиции в США, где за информацию о них Госдеп предлагает $10 млн.

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