Дружественные страны переобулись: как Россия может ответить на охоту на сограждан в мире

Главное в тезисах: Задержание и депортация: Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук и его команда были задержаны в Черногории, но после вмешательства российских властей высланы из страны, избежав потенциальной экстрадиции в США, где за информацию о них Госдеп предлагает $10 млн.