Дружественные страны переобулись: как Россия может ответить на охоту на сограждан в мире

Главное в тезисах: Задержание и депортация: Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук и его команда были задержаны в Черногории, но после вмешательства российских властей высланы из страны, избежав потенциальной экстрадиции в США, где за информацию о них Госдеп предлагает $10 млн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Парады 7 ноября 1...
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым