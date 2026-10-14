Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что на протяжении 12 лет «перекрывала кислород» США – и американцы запомнили ее в этом качестве.
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ТЕРПИМОСТЬ ВЛАСТИ К ЭТОЙ МЕРЗОСТИ ПОНЯТНА. ОНА УКРЕПЛЯЕТ ИМИДЖ ЕДРОСОВ
Депутаты не сменяемые. Что она может Роднина понимать про жизнь в России? Ничего. Что ни скажет - всё глупость. Уберите её.
Возмущений полно сверх меры. Мусор и барыги во всей власти.