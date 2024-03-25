11 оригинальных идей шитья для детской комнаты

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Сам себе мастер

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Комментарии
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Александра Голикова
Прям много интересных идей! 👍 Спасибо. От себя могу добавить, что в подушки можно вшить молнии (липучки, яркие пуговки...) и набивать их &quot;пока-не-нужным&quot;. Это могут быть карнавальные костюмы, свитеры/летние платья...
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