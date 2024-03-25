Наверное каждой маме и бабушке хочется, чтоб детская комната была по-настоящему особенной! Ведь детство - замечательная пора, когда в жизни есть место сказкам, волшебству, чудесам.
11 оригинальных идей шитья для детской комнаты
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александра Голикова
Прям много интересных идей! 👍 Спасибо. От себя могу добавить, что в подушки можно вшить молнии (липучки, яркие пуговки...) и набивать их "пока-не-нужным". Это могут быть карнавальные костюмы, свитеры/летние платья...
Ответить
17 час.
Свежие комментарии