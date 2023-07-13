(История одной семьи) - Стираешь? - Нет, пляшу. -Ну стирай, стирай. Яндекс картинки Соседка перевесившись через забор не уходила, а смотрела на Нину выжидающе, будто хотела то-то сказать.
Пётр и Нина
Комментарии
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Элеонора Коган
Да,драматическая история, хорошо, что Пётр и Раиса одумались. Просто Раисе тоже захотелось простого женского счастья, а тут красавец Пётр.Не сдержалась,не устояла, но всё же справилась с собой.
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9 час.
Элеонора Коган
И Пётр с Ниной и детьми остался и потом Раиса нашла своё семейное счастье.Поучительная история!!!
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9 час.
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