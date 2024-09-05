И все о том же В Казани продолжают (https://www.tatar-inform.ru/news/v-kazani-podveli-itogi-konk.) традицию конкурсов красоты, участниц которого отбирают строго по этническому принципу (маскируют страной происхождения: "Победительницей на этот раз стала уроженка Узбекистана Камила Исраилова.
И это только маленькая часть того, что творится вокруг!
Комментарии
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ПМ
Павел Миллер
Такой должна быть победительница!Умница и просто красавица,без протеже и папиков!!!
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5 час.
М
ММ
Ждём новую гражданскую войну? Граждане мигранты против русских?
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4 час.
Кошмар
Мало что Дерипаска сказал когда-то. Ходорковский тоже много говорил на эту тему, пока в тюрьму не попал. Та же судьба и Дерипаску ждёт, если не угомонится. Да и прочих так называемых олигархов. Меня больше деньги Сороса интересуют. Вернее, кто их получает в России. Раз Сорос выделяет на Россию энные суммы, значит, кто-то их в России получает. Вот кого надо искать. А Матвиенко прикрывается «Глобальным договором о безопасной, упорядоченной и легальной миграции», подписанным Россией в ООН в 2018 году. И пока Россия свою подпись не отзовёт, покровителей мигрантов не прищучишь. Ну, а бесов надо изгонять. И в первую очередь, в ГосДуме. А это уже от нас зависит, а не от дерипасок с матвиенковыми.
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4 час.
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