И это только маленькая часть того, что творится вокруг!

Кошмар

Мало что Дерипаска сказал когда-то. Ходорковский тоже много говорил на эту тему, пока в тюрьму не попал. Та же судьба и Дерипаску ждёт, если не угомонится. Да и прочих так называемых олигархов. Меня больше деньги Сороса интересуют. Вернее, кто их получает в России. Раз Сорос выделяет на Россию энные суммы, значит, кто-то их в России получает. Вот кого надо искать. А Матвиенко прикрывается «Глобальным договором о безопасной, упорядоченной и легальной миграции», подписанным Россией в ООН в 2018 году. И пока Россия свою подпись не отзовёт, покровителей мигрантов не прищучишь. Ну, а бесов надо изгонять. И в первую очередь, в ГосДуме. А это уже от нас зависит, а не от дерипасок с матвиенковыми.