Bloomberg: Байден срочно созвонился с десятком лидеров коалиции, чтобы «выбить» помощь Украине

Весь проект Запада под названием «Украина» фактически висит на волоске. Вашингтон теряет нить управления процессом, отчего вынужденно занимается усилением позиции и попыткой переложить ответственность за возможный крах на всех участников коалиции.
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