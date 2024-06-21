Медведев назвал бредом заявление США о готовности обсуждать с РФ новый ДСНВ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал бредом заявление американского руководства о готовности обсуждать новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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