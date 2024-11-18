В последнее время русская армия особое внимание уделяет Одессе. И не только потому, что это когда-то был добрый русский город, а в большой степени потому, что теперь Запад пытается превратить его в оружейный склад.
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