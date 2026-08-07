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Порядок, государство

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Сотрудники полиции задержали подозреваемых в неправомерном доступе к компьютерной информации, содержащей персональные данные граждан

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в неправомерном доступе к компьютерной информации, содержащей персональные данные граждан

«Сотрудниками БСТМ ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из Республики Башкортостан задержаны участники преступного сообщества, подозреваемые в преступлениях в сфере компьютерной информации.

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