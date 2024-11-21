Минфин прогнозирует, что доходы от приватизации в бюджет превысят 100 млрд руб.

Министерство финансов РФ прогнозирует, что доходы от приватизации в федеральный бюджет в 2024 году превысят 100 млрд рублей, и такие же объемы ожидаются в 2025 году, сообщил глава министерства Антон Силуанов.
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