Над Петропавловской крепостью запущены в небо более 100 моделей ракет

На территории Заячьего острова отмечают праздник «День космонавтики» Сегодня над Петропавловской крепостью на празднике ко Дню космонавтики поднялись в небо около 100 моделей ракет, сообщила пресс-служба Комитета по культуре.
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