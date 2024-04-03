Марочко рассказал об уничтожении четырех операторов БПЛА ВСУ под Синьковкой

Четыре оператора дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены российскими войсками на купянском направлении, сообщил 3 апреля военный эксперт подполковник в отставке Андрей Марочко в Луганской Народной Республике (ЛНР).
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