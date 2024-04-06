Гладков: 12 многоэтажек в Белгороде пострадало при воздушной атаке ВСУ

В Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ со стороны ВСУ пострадали 12 многоэтажек, в 18 квартирах выбило окна, в одном из корпусов детской поликлиники № 4 посекло фасад и выбило окна, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.