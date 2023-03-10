Газета.ру

8 021 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    "Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США и их союзники стремятся обесценить достигнуты...В США заявили, чт...
  • са 1
    Целых 3%! Ну, если она и трусы свои в фонд помощи укропам сдаст, тогда нам точно п***ец!Премьер Эстонии К...
  • Андрей Сим
    Ну это надо знать Макрона с Сунаком. Они обязательно начнут помогать, но только после успешного контрнаступления.Макрон: Франция и...

Эксперт Марочко: Киев бросает погибших и раненых при отступлении в районе Кременной в ЛНР

Эксперт Марочко: Киев бросает погибших и раненых при отступлении в районе Кременной в ЛНР

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие в ходе наступления в районах Кременной в ЛНР находят множество тел погибших ранее солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх