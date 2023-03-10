Эксперт Марочко: Киев бросает погибших и раненых при отступлении в районе Кременной в ЛНР

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие в ходе наступления в районах Кременной в ЛНР находят множество тел погибших ранее солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).