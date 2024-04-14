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"Государство вам ничего не должно!" Жителей Орска обвиняют, что "сами виноваты"

"Государство вам ничего не должно!" Жителей Орска обвиняют, что "сами виноваты"

Наверняка многие помнят фразу, сказанную пять лет назад директором департамента молодежной политики в Свердловской области Ольгой Глацких о том, что "государство вам ничего не должно".

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Комментарии
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Андрей
зачем все эти провокационные заголовки? Надо людям страховать своё имущество? Надо!. Но государство поможет всем по любому.Громко сомневаются в этом только враги.
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13 час.
Леонид Сафонов
Я Соловья не смотрю и не слушаю, потому что пустая трата времени,а вообщето зря тратят эфирное время!
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12 час.
Неизвестно Неизвестно
У нас есть такой орган местного самоуправления архитектура и градостроительство, который выдаёт разрешения на строительство, так вот этот орган должен выдавать разрешения только в том случае, если застройка идёт в соответствии со Снипами и действующим законодательством. Если разрешение выдано значит в этих местах строить можно, всё соответствует закону. Но вот беда эти органы не несут ответственности за свои действия, вот и выдают разрешения всём подряд, порой не бескорыстно
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7 час.

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