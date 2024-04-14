"Государство вам ничего не должно!" Жителей Орска обвиняют, что "сами виноваты"

зачем все эти провокационные заголовки? Надо людям страховать своё имущество? Надо!. Но государство поможет всем по любому.Громко сомневаются в этом только враги.

Неизвестно Неизвестно

У нас есть такой орган местного самоуправления архитектура и градостроительство, который выдаёт разрешения на строительство, так вот этот орган должен выдавать разрешения только в том случае, если застройка идёт в соответствии со Снипами и действующим законодательством. Если разрешение выдано значит в этих местах строить можно, всё соответствует закону. Но вот беда эти органы не несут ответственности за свои действия, вот и выдают разрешения всём подряд, порой не бескорыстно