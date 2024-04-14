Наверняка многие помнят фразу, сказанную пять лет назад директором департамента молодежной политики в Свердловской области Ольгой Глацких о том, что "государство вам ничего не должно".
"Государство вам ничего не должно!" Жителей Орска обвиняют, что "сами виноваты"
Комментарии
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Андрей
зачем все эти провокационные заголовки? Надо людям страховать своё имущество? Надо!. Но государство поможет всем по любому.Громко сомневаются в этом только враги.
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13 час.
Леонид Сафонов
Я Соловья не смотрю и не слушаю, потому что пустая трата времени,а вообщето зря тратят эфирное время!
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12 час.
Неизвестно Неизвестно
У нас есть такой орган местного самоуправления архитектура и градостроительство, который выдаёт разрешения на строительство, так вот этот орган должен выдавать разрешения только в том случае, если застройка идёт в соответствии со Снипами и действующим законодательством. Если разрешение выдано значит в этих местах строить можно, всё соответствует закону. Но вот беда эти органы не несут ответственности за свои действия, вот и выдают разрешения всём подряд, порой не бескорыстно
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7 час.
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