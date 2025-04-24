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Царьград

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Центробанк России: возможность снизить ключевую ставку с 21% до 20%

Центробанк России: возможность снизить ключевую ставку с 21% до 20%

Банк России рассматривает варианты по ключевой ставке: снижение с 21% до 20% или её сохранение. Экономист Игорь Балынин подчеркивает важность осторожности, так как банки оперативно отреагируют, скорректировав ставки по вкладам и кредитам.

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