«Я все-таки надеюсь, что он в плену» Сотни тысяч детей ждут возвращения отцов с СВО. Почему в их семьях происходят конфликты?

Жизнь сотен тысяч российских семей изменилась после ухода мужчин на СВО. Разлука и стресс повлияли не только на их жен, но и на детей: кто-то без отца замкнулся в себе, кто-то конфликтует со сверстниками, а кто-то и вовсе бежит из дома.