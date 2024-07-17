В НИУ ВШЭ узнали, как трансспинальная стимуляция влияет на движения человека

Результаты исследования опубликованы в журнале Genes and cells. Ученых по всему миру интересует возможность улучшить работу мозга: повлиять на процессы, связанные с вниманием, памятью и другими когнитивными функциями.
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