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Царьград

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"Двери в ад открыты": Захарова обратилась к русофобам из-за осквернения памятника в Ереване

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В МИД России оценили вандализм, совершённый у ереванского памятника детям блокадного ЛенинградаОфициальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала осквернение памятника детям блокадного Ленинграда со стороны жителя Еревана.

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