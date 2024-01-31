"Двери в ад открыты": Захарова обратилась к русофобам из-за осквернения памятника в Ереване

В МИД России оценили вандализм, совершённый у ереванского памятника детям блокадного ЛенинградаОфициальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала осквернение памятника детям блокадного Ленинграда со стороны жителя Еревана.
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