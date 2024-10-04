Женщина-инвалид из Карелии обратилась в СК с жилищной проблемой

Дом, где жила 52-летняя сирота с сыном, признан аварийным и подлежащим расселению до 2030 года Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин требует представит ему доклад о результатах проверки по обращению сироты из Карелии.
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