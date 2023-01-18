Трэй Янг по ходу плей-офф-2022 получил штраф от «Атланты». После поражения он летел на отдельном чартере, не уведомив об этом команду

Звездный разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг по ходу плей-офф-2022 получил штраф от клуба. После поражения во втором матче серии первого раунда с «Майами» Янг зафрахтовал частный самолет и вернулся на нем в Атланту, не уведомив об этом команду.