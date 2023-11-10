10 ноября 2023 – Всемирный день молодежи: История и традиции праздника

Миллионы молодых людей 10 ноября отмечают Всемирный день молодежи на всех континентах земного шара. Международное объединение молодежных организаций – это центр международного демократического молодежного движения, объединяющий молодых людей всего мира без различия религиозных и политических взглядов, расовой и национальной принадлежности.
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