10 ноября 2023 – Всемирный день молодежи: История и традиции праздника

Миллионы молодых людей 10 ноября отмечают Всемирный день молодежи на всех континентах земного шара. Международное объединение молодежных организаций – это центр международного демократического молодежного движения, объединяющий молодых людей всего мира без различия религиозных и политических взглядов, расовой и национальной принадлежности.