Путин Татарстанның ике вәкиленә рәхмәт белдерде

Россия Президенты Владимир Путин үзенең указы белән Татарстанның ике вәкиленә рәхмәт белдерде. Документ хокукый актларны рәсми бастырып чыгару порталында урнаштырылган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым