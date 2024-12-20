Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области приговорили к 21 году колонии по делу о содействии терроризму

Фото: ТГ «Осторожно Новости» Бывшую сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук, известную как «самая красивая террористка», приговорили к 21 году лишения свободы по делу о содействии терроризму.
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