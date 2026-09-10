В Рязани открыли более 100 профильных 10-х классов

Больше всего оказалось классов с технологическим уклоном - 31 класс/группа. 14 классов/групп имеют естественно-научное направление (из них 3 медицинских в школах №№ 17, 63, 67).
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