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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани открыли более 100 профильных 10-х классов

В Рязани открыли более 100 профильных 10-х классов

Больше всего оказалось классов с технологическим уклоном - 31 класс/группа. 14 классов/групп имеют естественно-научное направление (из них 3 медицинских в школах №№ 17, 63, 67).

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