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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Сочи определились победители FONBET Командного чемпионата России по шахматам

В Сочи завершился FONBET Командный чемпионат России по шахматам. Местом проведения турнира уже в десятый раз стала одна из самых известных гостиниц Черноморского побережья – Гранд Отель «Жемчужина».

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