Киев потерпит военный крах в украинском конфликте и неминуемо придет к безоговорочной капитуляции. Об этом отставной американский военный разведчик Скот Риттер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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