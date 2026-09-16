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Царьград

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«Макс» представил мини-приложения для простоты использования

«Макс» представил мини-приложения для простоты использования

Мессенджер «Макс» представил мини-приложения, упрощающие доступ к сервисам, включая запись к врачу и личный кабинет, без установки отдельных приложений.

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