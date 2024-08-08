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"Залихватское заявление": Литовкин рассказал, какие ракеты хочет и может производить Украина

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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування об'єднаних сил ЗС України Заявление Владимира Зеленского о будущем украинской ракетной программы представляет собой информационный шум, который не имеет никаких оснований.

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