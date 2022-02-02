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Рэпер Дрейк посетил домашний матч «Торонто» с «Майами»

Рэпер Дрейк был замечен на сегодняшнем матче регулярного чемпионата, в котором «Рэпторс» принимали «Майами» (110:106).

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