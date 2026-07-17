На смену бензиновому кризису идёт алюминиевый?

С топливными проблемами к осени разберутся, но к витку инфляции может привести монополия на алюминий Мария Кузнецова Фото: Дина Ётова/Создано ИИ/ТАСС Материал комментируют: Артем Кирьянов Василий Колташов Топливный кризис в России стал показательным, но не единственным.