БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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На смену бензиновому кризису идёт алюминиевый?

На смену бензиновому кризису идёт алюминиевый?

С топливными проблемами к осени разберутся, но к витку инфляции может привести монополия на алюминий Мария Кузнецова Фото: Дина Ётова/Создано ИИ/ТАСС Материал комментируют: Артем Кирьянов Василий Колташов Топливный кризис в России стал показательным, но не единственным.

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Вадим Кузнецов
Эффект &quot;эффективных собственников&quot;
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