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В команде Трампа заявили о нежелании уступать Путину

В команде Трампа заявили о нежелании уступать Путину

Избранный президент США Дональд Трамп не планирует делать уступки российскому лидеру Владимиру Путину в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил спецпосланник по Украине в администрации республиканца Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

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