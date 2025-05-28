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Басков резко ответил на призыв уйти со сцены

Басков резко ответил на призыв уйти со сцены

Народный артист России Николай Басков ответил на призыв музыкального критика Сергея Соседова уйти со сцены.

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