Российская газета

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Совфед одобрил закон о поддержке транспортной отрасли в условиях санкций

"Федеральный закон содержит меры, реализация которых позволит нивелировать последствия текущей внешнеполитической ситуации и поддержать отечественные транспортные компании", - сообщил первый зампред комитета СФ по экономической политике Ленар Сафин.

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