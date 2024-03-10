Россияне рекордно увеличили снятие наличных с карт

В 2023 году россияне сняли с банковских карт рекордные за десять лет 3,3 трлн рублей наличных. При этом рост объемов переводов по картам, наоборот, снизился за этот же период, пишет РБК со ссылкой на статистику ЦБ РФ.
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