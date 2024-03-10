Банки.ру
ГлавнаяТемыДобавить свою темуЛучшие темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Банки.ру

95 054 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Боцман
    Штрафы для себя любимых.Госдума решила уж...
  • Игорь Петров
    Харя не треснет от наших денег?«Вкус российских ...
  • Vitaly Arkhipov
    А может перестали жаловаться потому что нет толку ?На что жалуетесь?...

Россияне рекордно увеличили снятие наличных с карт

В 2023 году россияне сняли с банковских карт рекордные за десять лет 3,3 трлн рублей наличных. При этом рост объемов переводов по картам, наоборот, снизился за этот же период, пишет РБК со ссылкой на статистику ЦБ РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх