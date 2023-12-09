Спецназ накрыл боевиков ВСУ у Клещеевки (ВИДЕО)

Спецназ Армии России накрыл боевиков ВСУ у Клещеевки — свежие кадры из зоны проведения СВО. Разведчики выявили передвижение вражеского подразделения и уничтожили противника точным огнём из АГС-17 «Пламя».
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