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«Кто из нас под санкциями»: поляков удивил ролик из российского магазина

«Кто из нас под санкциями»: поляков удивил ролик из российского магазина

Становится очевидным существование информационного «железного занавеса», которым западные власти пытаются оградить от России (да и, по большому счёту, от всего незападного мира) своих граждан.

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